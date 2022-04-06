Mersin'de ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı - Haberler

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Mersin'de ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürürken ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolda yürürken ayağı mazgala sıkışan kadın kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla D-400 kara yolunda yürüyen Türkan Tekin'in ayağı beton mazgala sıkıştı.

Tekin, kendisi ve çevresindekilerin çabalarına rağmen ayağını mazgaldan çıkaramayınca yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye, Karayolları, polis, belediye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan çalışmaların ardından Tekin'in ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Tekin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.

AA / Serkan Avci - Güncel

Mersin, Güncel, Haberler

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