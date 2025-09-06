Mersin'de Av Tüfeğiyle Kadını Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde, tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavisinin ardından tutuklandı.

Bahçe Mahallesi D-400 kara yolunda 12 Ağustos'ta otomobilden inen Songül P'yi (38), av tüfeğiyle öldürüp ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Naim Ş. (40), Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bahçe Mahallesi D-400 kara yolunda 12 Ağustos'ta, otomobilden inen Songül P. (38) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen ve yol kenarındaki başka bir arabada bekleyen Naim Ş. (40) arasında tartışma çıkmıştı. Naim Ş'nin arabasında bulundurduğu av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralanan Songül P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Naim Ş. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.