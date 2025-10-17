Haberler

Mersin'de Av Tüfeğiyle İki Kişiyi Vuran Şahıs İntihar Etti

Mersin'de Av Tüfeğiyle İki Kişiyi Vuran Şahıs İntihar Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi, kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olayda bir başka kişi de yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasin Ataş (59), kuzeniyle ekmek almaya giden Emir Ali Aktaş'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ataş elinde tüfekle sokağa çıktı. Bu sırada 33 BBZ 280 plakalı otomobille ekmek almaya gelen kuzenler Emir Ali Aktaş ile Mustafa Aktaş'a (20), ardından yoldan geçen Ali Bozan'a da ateş etti. Bölgedeki otomobilini de ateşe veren Ataş, aynı tüfekle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Yasin Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Aktaş ile Ali Bozan, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yasin Ataş'ın psikolojik sorunları olduğu daha önce de tüfekle rasgele ateş ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
