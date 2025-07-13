Mersin'de Aşure İkramı ile Muharrem Ayı Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen aşure ikramı etkinliği, barış ve kardeşlik temaları üzerine yapılan konuşmalar ile gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Alevi Kültür Dernekleri Anamur Şubesi tarafından Kaşdişlen Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz de katıldı.

Duru, buradaki konuşmasında, "Muharrem ayı, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve paylaşmanın pekiştiği özel bir zaman dilimidir. Aşure ise bu değerlere hayat veren önemli bir semboldür." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılara aşure dağıtıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Borcu olanlar dikkat! Kredi kartı ve kredilerde yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı: Anne ölmek istemiyorum

Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.