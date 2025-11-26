Mersin'de Asayiş Uygulamalarında 565 Şüpheli Yakalandı
Mersin'de 1 haftalık asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 120'sinin dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde asayiş uygulamaları sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 565 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan 120'sinin dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, nitelikli cinsel saldırı suçlarından haklarında kesinleşmiş çeşitli hapis cezaları olduğu belirlendi.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel