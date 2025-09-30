Haberler

Mersin'de Asansör Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Tarsus ilçesinde asansörün halatının kopması sonucu düşen kabinde bulunan 27 yaşındaki Pelin Kıyga hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak Kıyga kurtarılamadı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabinindeki Pelin Kıyga (27) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Pelin Kıyga'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
