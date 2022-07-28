Mersin'de arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni yerleşim yerleri bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni kırsal yerleşim yerleri tespit edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni kırsal yerleşim yerleri tespit edildi.
Mersin Üniversitesinin açıklamasına göre, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığındaki ekip, ilçenin arazi kesimlerinde 7-29 Haziran tarihlerinde çalışma yaptı.
Arkeoloji ile sanat tarihi bölümlerinden öğretim görevlileri ve öğrencilerinin de katıldığı araştırmalarda yeni kırsal yerleşim yerleri bulundu.
Ekipler, göçer yollarında da inceleme yaptı.
Tarsus'un kültür varlıklarının ortaya çıkarılması hedeflenen çalışmalar kapsamında "Tarsus Araştırmaları" başlıklı yayın hazırlandı.
Projeye destek veren Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkan yardımcısı Fuat Togo da yazılı açıklamasında, arkeolojik çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, ilçe tarihine ve turizmine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.