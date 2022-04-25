Mersin'de arıcıların kaliteli bal üretimi için Toroslara göçü başladı

ÇAY, AFYON (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar, kaliteli bal üretimi için Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımındaki Eğriçayır Yaylası'nın yolunu tuttu.

Üreticiler, hava sıcaklığının 25 dereceyi geçmesinin ardından zengin florasıyla bilinen yaylaya çıktı.

Yaylanın adını alan ve 2019 Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen "Eğriçayır balı" için çalışmalara başlayan arıcılar, kovanlarını bölgeye yerleştirdi.

Üreticilerden Celal Çay, AA muhabirine, ağaçların çiçek açmasıyla zorlu mesainin başladığını belirterek, "Portakal ve limon çiçeklerinin açmasıyla arılarımızın bal mesaisi başladı. Akdeniz'in sıcak iklime sahip olması nedeniyle bal mesaisi ilk burada başlıyor." dedi.

Yaylalara yağan karın bitki örtüsünü zenginleştirdiğini işaret eden Çay, "Eğriçayır Yaylası'na bu yıl çok fazla kar yağması sebebiyle arıcılar olarak üretimden umutluyuz. Yapılacak bal üretimiyle de gıda sorununa bir çözüm olacağız. İnşallah bu sezon bal konusunda sıkıntı olmayacak. Kurak bir kış geçmediği için üretimden ümitliyiz." diye konuştu.

Çay, Eğriçayır balının dünyaca tanındığına vurgu yaparak, organik bala olan ilginin gün geçtikçe arttığını sözlerine ekledi.

Üreticiler, haziran ayındaki bal sağımına kadar yaylada mesai harcayacak.

AA / Güncel