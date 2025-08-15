Mersin'de Aranan Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli suçlardan aranan M.A., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

