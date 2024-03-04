Mersin'de aranan cezaevi firarisi çobanlık yaparken yakalandı

Mersin'de aranan cezaevi firarisi, saklanmak için çobanlık yaptığı kırsal bölgede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hırsızlık suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan açık cezaevi firarisinin Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi.

JASAT ekipleri, araştırma sonucu firari hükümlünün saklanmak için kırsal alanda çobanlık yaptığını ve çadırda yaşadığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü kırsalda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.