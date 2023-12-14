Mersin'de Aralık ayında deniz keyfi

Türkiye'nin üretim ve turizm noktalarından Mersin'de yağışlı iki haftanın ardından güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar sahilde denizi izleyip, balık tuttu

MERSİN - Türkiye'nin üretim ve turizm noktalarından Mersin'de yağışlı iki haftanın ardından güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar sahilde denizi izleyip, balık tuttu. Denize girenlerin de olduğu kentte sıcaklıklar 20 dereceye ulaştı.

Özellikle yaş sebze ve meyve üretiminin önemli merkezlerinden Mersin'de son iki hafta içerisinde bin 500 rakım üzerine kar, altındaki yerlerde ise yoğun yağmur yağışı etkili oldu. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü. Yağışların etkisini yitirmesinden itibaren sıcaklıklar tekrar artmaya başladı. Dün 18 derecelere ulaşan sıcaklık bugün 20'yi gördü. Güneşle birlikte sıcak havayı gören vatandaşlar ise sahil kenarlarında vakit geçirdi. Erdemli ilçesinde bazı vatandaşlar denizi ve tekneleri izlerken, bazıları da oltaları ile balık tutmaya geldi. Nadirde olsa denize girip güneşlenenlerin olduğu bölgede vatandaşlar kış güneşinin tadını çıkardıklarını ifade etti.

Kış mevsiminde yaz gününü yaşadıklarını belirten vatandaşlar, böyle günlerde insanların sahilde gezip, balık tuttuğunu dile getirerek iklim değişikliğine dikkat çekti.