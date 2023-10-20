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Mersin'de araç hırsızlığı şüphelileri gözaltına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin çalınması üzerine yapılan araştırmada, 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklandı.