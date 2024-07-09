Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Apartmanın Bodrumu Daireye Çevrildi, Müteahhit Hakkında Dava Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiralayan, binanın girişini de duvarla örerek kapatan müteahhit hakkında 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçundan 3 yıla kadar istemiyle dava açıldı.

Mersin'de bir apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiralayan, binanın girişini de duvarla örerek kapatan müteahhit hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar istemiyle dava açıldı.

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın projesinde sığınak ve mescit olarak belirlenen bina ortak alanı, müteahhit K.K. tarafından daireye çevrildi.

Ana girişine duvar ördürüp kapısını kapattığı binanın arka cephesinde duvarları kırarak yeni bir giriş açan müteahhit, alana da tahta merdiven koydu.

Bina sakinleri, projede aslına uygun hareket edilmediği ve ortak kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle K.K. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan ve K.K. hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yargılanmasına başlanan sanık hakkındaki davanın ikinci duruşması 9 Aralık'ta görülecek.

Apartman sakinlerinden Özcan Başoğlu, gazetecilere, müteahhittin "haksız" uygulamaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Bina girişini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Başoğlu, şöyle konuştu:

"Eve geldiğimizde binanın girişinin kapalı olduğunu gördük. Müteahhit bize binanın girişinin arkadan olduğunu söyledi. Binanın arka kısmına tahtalardan bir merdiven yapıp uyduruk bir kapı açtı. Şaşkınız. İnanmayanlar bile oldu. Hatta komedi içerikleri çektiğim için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Binada oturan yaşlı insanlar ve çocuklar var."

Binada yaşayan Fatih Dinç de müteahhitle mahkemelik olduklarını belirterek, "Müteahhidin duvarla kapatıp yerinden söktüğü apartman kapısını getirmesini, duvarın kaldırılmasını ve bodrum katın da bina sakinlerine teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Mersin Emlak Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Bakmadan Geçme

10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title