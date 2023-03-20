Mersin'de annesini ve karısını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Güncel Haberler
Mersin'in Toroslar ilçesinde annesini ve karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde annesini ve karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Mithat Toroğlu Mahallesi'ndeki evinde 17 Mart'ta, karısı Y.Ö (48) ve annesi M.Ö'yü (90) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö'nün (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Y.Ö. ve kayınvalidesinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tunceli'de toprağa verildi.
Kaynak: AA / Güncel