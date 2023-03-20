Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de annesini ve karısını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Mersin'de annesini ve karısını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde annesini ve karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde annesini ve karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mithat Toroğlu Mahallesi'ndeki evinde 17 Mart'ta, karısı Y.Ö (48) ve annesi M.Ö'yü (90) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö'nün (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Y.Ö. ve kayınvalidesinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tunceli'de toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Toroslar Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title