Mersin'de 'Annenin Ayak İzi' Projesi Tanıtıldı

Mersin'de Uluslararası Kadın ve Girişimciler Derneği (UKADER) tarafından hayata geçirilen "Annenin Ayak İzi" projesinin tanıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projenin tanıtım toplantısı, Toroslar ilçesindeki bir otelde düzenlendi.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati programdaki konuşmasında, kadınların bulunduğu yerde güzellik ve merhamet olduğunu söyledi.

Annelerin ayak izlerinin sadece evde değil, tüm toplumda yankı bulduğunu vurgulayan Nebati, "Bu toplumu ve dünyayı ayakta tutan şey aile. Aile bütünlüğü ve o dayanışma duygusunun olmadığı, evin sahibinin aslında anne olduğu bir dünyanın konuşulmadığı mekan, boş bir mekandır. 'Aile Yılı' diye ilan ettiğimiz 2025'i bitirdiğimizde aileyi unutmayacak tavırlar takınmamız lazım." diye konuştu.

Dernek başkanı Gazzeli anneler için Filistin bayrağı açtı

UKADER Başkanı Fatma Çakar da konuşması sırasında Filistin bayrağı açarak Gazze'deki annelerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekti.

Toplumun temelinin aile, ailenin kalbinin ise anne olduğunu belirten Çakar şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği Aile Yılı, sorunları tartışmak için önemli bir fırsattır ancak bunu yalnızca sembolik bir takvim olarak görmek değil, annelerin yükünü hafifleten, çocuk bakımını kamusal bir sorumluluk sayan, kadın istihdamını güçlendiren politikalarla değerlendirmek zorundayız. Anneler sadece evin içinde değil, iş yaşamında da üretimin bir parçasıdır, emeğin taşıyıcısıdır."

Projenin genel koordinatörü Aynur Olgaç da yürütülecek çalışmalar ve etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, Mut ilçesi Çukurbağ Mahallesi Kadın Korosu da türküler seslendirdi.

"Annenin Ayak İzi" projesi

UKADER tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen projede, kadınların sesinin duyulması, yaşadıkları deneyimleri paylaşması ve aralarında dayanışma ağı kurulması hedefleniyor.

Aile ve anneliğin önemi, çocukların duygusal gelişimi ve genel refahın sağlanması konularında farkındalık yaratılması amaçlanan projeye, 18 yaş ve üzeri kadınlar, anne olan veya çocuk bakımında deneyimli kişiler, çeşitli sosyal ve kültürel geçmişe sahip olanlar başvuru yapabiliyor.

Projeye dahil edilecek 25 kadının hayat hikayesi ve tecrübeleri film haline getirilecek.

Filmin gösterimi, projenin kapanış programında gerçekleşecek.