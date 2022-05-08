Mersin'de Anneler Günü kutlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde okuma yazma kursunda eğitim gören kadınların Anneler Günü kutlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Günyurdu Mahallesi'nde belediye tarafından açılan Kadın ve Çocuk Atölyesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar hazırladıkları "Süper Anne Teşekkür Belgesi"ni annelerine hediye etti. Programda müzik eşliğinde anne ve çocukları eğlendi.