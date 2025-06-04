Mersin'de Anne, Kendini ve Oğlunu Jiletle Yaraladı

MERSİN'de Hacer Y. (38) jiletle önce kendi vücudunu ardından da 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Y.'yi yaraladı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Hacer Y.'nin, 12 yaşındaki kızı Fatmanisa Y. de 3 yıl önce okulda arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde meydana geldi. Hacer Y. henüz belirlenemeyen nedenle jiletle önce kendisini ardından da oğlu Ahmet Turan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Hacer Y.'nin çığlıkları üzerine gelen aile yakınları ve mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla anne ve oğlu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

KIZI OKULDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, Hacer Y.'nin kızı 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Y. (12) 30 Kasım 2022'de okulda sınıf arkadaşı E.D. (12) tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülmüştü.

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