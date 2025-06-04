Mersin'de Anne, Kendini ve Oğlunu Jiletle Yaraladı

Mersin'de Anne, Kendini ve Oğlunu Jiletle Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Hacer Y. jiletle önce kendisini, ardından 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Y.'yi yaraladı. Hacer Y.'nin sağlık durumu ağır, daha önce kızı da bıçakla öldürülmüştü.

MERSİN'de Hacer Y. (38) jiletle önce kendi vücudunu ardından da 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Y.'yi yaraladı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Hacer Y.'nin, 12 yaşındaki kızı Fatmanisa Y. de 3 yıl önce okulda arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde meydana geldi. Hacer Y. henüz belirlenemeyen nedenle jiletle önce kendisini ardından da oğlu Ahmet Turan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Hacer Y.'nin çığlıkları üzerine gelen aile yakınları ve mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ambulansla anne ve oğlu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

KIZI OKULDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, Hacer Y.'nin kızı 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Y. (12) 30 Kasım 2022'de okulda sınıf arkadaşı E.D. (12) tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülmüştü.

L

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.