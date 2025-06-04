Mersin'de Anne ve Çocuk İntihar Girişiminde Bulundu

Mersin merkez Toroslar ilçesinde intihar girişiminde bulunan anne 4 yaşındaki çocuğunu ve kendisini kesici aletle yaraladı.

Çukurova Mahallesi 85088 Sokak'ta yaşayan Hacer Yürekli (38) henüz belirlenemeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

Yürekli, daha sonra evde bulunan jiletle önce kendisini daha sonrada 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Yürekli'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Anne Yürekli'nin çığlıkları üzerine olay yerine gelen aile yakınları ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince anne ve çocuğu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Yürekli'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, Hacer Yürekli'nin 30 Kasım 2022'de Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülen Fatmanisa Yürekli'nin annesi olduğu belirlendi.