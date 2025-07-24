Mersin'de Anne Katli: Psikolojik Sorunları Olan Oğul Annelerini Bıçaklayarak Öldürdü

Mersin'de Anne Katli: Psikolojik Sorunları Olan Oğul Annelerini Bıçaklayarak Öldürdü
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Mersin'in Mut ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.D., annesi Belkıs Durmuş'u tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası A.D. gözaltına alındı.

MERSİN'in Mut ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.D. (47), tartıştığı annesi Belkıs Durmuş'u (67) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Deveci Mahallesi Yıldız Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen A.D., annesi Belkıs Durmuş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce A.D., annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belkıs Durmuş'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan A.D. ise emniyete götürüldü.

Belkıs Durmuş'un eşinden bir süredir ayrı olduğu ve oğluyla birlikte yaşadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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