Mersin'de Anne, 9 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı.

İddiaya göre, Değirmendere Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde G.E. (42), henüz bilinmeyen nedenle oğlu Yusuf E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.