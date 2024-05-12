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Mersin'de Anne, 9 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak çocuk kurtarılamadı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, 9 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen anne gözaltına alındı.

İddiaya göre, Değirmendere Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde G.E. (42), henüz bilinmeyen nedenle oğlu Yusuf E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Toroslar Mersin Çocuk Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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