Mersin'de Anlık Veri Bildirmeyen Konaklama Tesisi Mühürlendi ve Ruhsatı İptal Edildi

Mersin'de, anlık veri bildirmeme suçunu tekrar eden bir konaklama tesisi, yapılan denetimlerin ardından mühürlendi ve ruhsatı iptal edildi. Denetimler, günübirlik kiralanan evler ve araç kiralama firmalarını kapsayan geniş bir operasyonda gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, günübirlik kiralanan evler ile kiralık araç firmalarına yönelik 55 ekip ve 154 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Ekiplerce günübirlik 147 tesis ve bünyesindeki 420 kiralık ev ile 218 araç kiralama firması kontrol edildi.

Denetimlerde, konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği ve bu suçu ikinci kez tekrar ettiği belirlenen bir işletme mühürlendi.

Konaklama tesisinin ruhsatı da iptal edildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
