Mersin'de Anız Yakma Şüphelileri Yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yangını çıkartan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, anız yakılarak bitki ve hayvan türleri ile doğal zenginliklerin tahribine yol açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişiyi anız yaktıkları sırada gözaltına aldı.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.