Mersin'de Anız Yakma Şüphelileri Yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yangını çıkartan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız yakılması sonucu doğal zenginliklerin tahrip edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, anız yakan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yangını çıkartan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, anız yakılarak bitki ve hayvan türleri ile doğal zenginliklerin tahribine yol açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişiyi anız yaktıkları sırada gözaltına aldı.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.