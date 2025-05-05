Mersin'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Mersin'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verip sorularını cevaplayarak çeşitli hediyeler dağıttı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlk Adım Anaokulu'nu ziyaret etti.

Bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, çocukların sorularını yanıtladı.

Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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