Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı
AA - Burcu Kaya - Güncel
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Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları, Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.
SİLİFKE, MERSİN (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları, Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.
Silifke Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların açılış törenine ilçe protokolü ve 9 ilden gelen 300 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, törende, gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, organizasyondaki takımlara başarı diledi.
Müsabakalar yarın sona erecek.
AA / Burcu Kaya - Güncel