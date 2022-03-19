Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı - Haberler

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Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları, Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.

SİLİFKE, MERSİN (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları, Mersin'in Silifke ilçesinde başladı.

Silifke Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların açılış törenine ilçe protokolü ve 9 ilden gelen 300 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Analig Şube Müdürü Veli Serkan Kömür, törende, gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, organizasyondaki takımlara başarı diledi.

Müsabakalar yarın sona erecek.

AA / Burcu Kaya - Güncel

voleybol, Silifke, Mersin, Güncel, Haberler

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