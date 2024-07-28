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Mersin'de Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

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Mersin'in Silifke ilçesinde dünden beri haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde dünden beri haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Akdere Mahallesi'nde yaşayan İsa Kozan, dün evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Silifke Mersin Yaşam Güncel Haberler

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