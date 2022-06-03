Mersin'de altyapı çalışmasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Mersin'de altyapı çalışmasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de altyapı çalışmasında göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan hafriyat firması sahibi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan hafriyat firması sahibi yaşamını yitirdi.

Yaramış Mahallesi'nde sulama kanalı yakınındaki altyapı çalışmasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Hafriyat firması sahibi Arif Köle (48), yaklaşık 7 metre derinlikte toprak altında kaldı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Köle'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Köle'nin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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