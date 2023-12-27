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Mersin'de alışveriş merkezinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Mersin'de bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda bir kişinin darbedildiği iddiası üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de, alışveriş merkezinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde 15 Aralık'ta Uğur D'nin darbedildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tedavisinin ardından Uğur D'nin ifadesine başvurularak 3 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Polis ekiplerince şüpheliler H.Ö, R.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. ve R.B. tutuklandı, M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yenişehir Aralık Mersin Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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