Mersin'de apartmandaki akülü çocuk arabası ve bisikletin çalınması kamerada

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir apartmandan akülü çocuk arabası ve bisiklet çalındı. Güvenlik kameraları, hırsızlık anını kaydetti. Şüpheliler Y.A. ve A.T. yakalandı, çalınan ürünler sahiplerine teslim edildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir apartmandaki akülü çocuk arabası ve bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çağdaşkent Mahallesi'ndeki apartmandan akülü çocuk arabası ve bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.A. ile A.T. olduğunu belirledi.

Zanlıları yakalayan ekipler, çalınan ürünleri bulup sahiplerine teslim etti.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelilerden birinin, şifreli otomatik kapıyı zorla açıp apartmana girmesi, ardından bodrum kattaki akülü çocuk arabası ve bisikleti çalması yer alıyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
