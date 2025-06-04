Mersin'de Akıntıya Kapılan Öğrenci Hayatını Kaybetti

Mersin'de Akıntıya Kapılan Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen etkinlikte denize giren öğrencilerden 1'i daha hayatını kaybetti. Olayın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mersin Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 1 Haziran'da yüzmek için girdiği denizde akıntıya kapılan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kapızlı mevkisindeki Maliye Gençlik Kampı'nın plajından girdikleri denizde akıntıya kapılan öğrencilerden 2'sinin öldüğü olayın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki Alperen Bayraktar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayda hayatını kaybeden öğrenci sayısı 3'e çıktı.

Etkinlik için kente gelmişlerdi

Silifke Maliye Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden bazıları, 1 Haziran'da denize girmiş, gençlerden 6'sının bir süre sonra çırpınmaya başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, görevli cankurtaranların müdahalesiyle öğrencilerden 3'ü kurtarılmış, 3'ü akıntıya kapılmıştı.

Arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Mehmet Erdem Akdeniz (17) ve Cemal Emre Kurt (17), ambulansla götürüldükleri Silifke Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, Alperen Bayraktar ise özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Mersin Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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