Mersin'de Akdeniz Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

Akdeniz Belediyesi personeline, Mersin'de düzenlenen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitime 800 personel katıldı ve uzmanlar tarafından sunum gerçekleştirildi.