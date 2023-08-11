Mersin'de Akdeniz Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi
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Akdeniz Belediyesi personeline, Mersin'de düzenlenen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitime 800 personel katıldı ve uzmanlar tarafından sunum gerçekleştirildi.
Mersin'de Akdeniz Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediyenin konferans salonunda 2 oturum şeklinde düzenlenen eğitime 800 personel katıldı.
Eğitimde katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.
Uzmanlar, eğitimde bilgilendirici sunum da gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel