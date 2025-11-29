Haberler

Mersin'de Akaryakıt Yüklü Tankerde Yangın

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt yüklü bir tankerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana geldi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Mersin- Adana Otoyolu, Mersin Serbest Bölgesi bağlantı yolunda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunun çift şeridini trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu tankerdeki yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolun trafik akışına yeniden açılacağı öğrenildi.

