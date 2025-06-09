Mersin'de Akaryakıt İstasyonunda Sopalı Kavga: 3 Yaralı

MERSİN'in Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önünde çıkan sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası'ndaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, akaryakıt istasyonunun önünde sopalarla birbirine saldırdı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili jandarmanın incelemesi devam ediyor.