Mersin'de Akaryakıt İstasyonu Önünde Sopalı Kavga

Mersin'de Akaryakıt İstasyonu Önünde Sopalı Kavga
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Mersin'in Mut ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde çıkan sopalı kavgada 3 kişi hafif yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MERSİN'in Mut ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun önünde çıkan sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası'ndaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, akaryakıt istasyonunun önünde sopalarla birbirine saldırdı. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili jandarmanın incelemesi devam ediyor.

Haber: Murat SÖZERİ - Kamera: MUT (Mersin)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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