Mersin'de AK Parti'nin seçim itirazı reddedildi

Mersin'in Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde, AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucuna yapılan itiraz reddedildi.

İlçe seçim kurulları, AK Parti temsilcilerinin Akdeniz'deki 12 sandıkta, Yenişehir'de de 238 sandıkta geçersiz oylara ilişkin itirazını değerlendirdi.

Değerlendirmenin sonucunda itirazlar reddedildi.

AK Parti temsilcileri, 2 Nisan'da Akdeniz ve Yenişehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucuna itirazda bulunmuştu.