Mersin'de AK Parti milletvekili adayının seçim ofisine ses bombası atıldığı iddiası

Ak Parti'nin Mersin milletvekili adayı Faruk Dinç, Tarsus ilçesindeki seçim ofisine ses bombası atıldığını belirtti.

Ak Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA PAR'lı Dinç, Gazipaşa Mahallesi'ndeki seçim ofisi önünde düzenlenen basın açıklamasında, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Yükselişlerinden rahatsız olanların sürekli HÜDA PAR'ı hedef gösterdiğini savunan Dinç, "Şu an önünde bulunduğumuz seçim lokalimize dün gece ses bombası atıldı." dedi.

Dinç, tehditler karşısında boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

Basın açıklamasına HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Hasan Podak ve partililer katıldı.?????

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.