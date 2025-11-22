Mersin'de AK Parti Bozyazı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

Mersin'de, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor, Bozyazı Öğretmenevi'ndeki toplantıda, katılanlara teşekkür etti, ilçenin geleceği için hep birlikte daha iyisini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda, yürütülen çalışmalara ilişkin istişarede bulunuldu.

Toplantıya, İl Başkanı Adem Aldemir, il ve ilçe teşkilatlarının yönetici ve üyeleri ile İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş katıldı.