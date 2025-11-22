Haberler

Mersin'de AK Parti Bozyazı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

Mersin'de AK Parti Bozyazı Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda ilçenin geleceği ve yürütülen çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantıya il ve ilçe teşkilatları ile belediye yöneticileri katıldı.

Mersin'de, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığı tarafından Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Zor, Bozyazı Öğretmenevi'ndeki toplantıda, katılanlara teşekkür etti, ilçenin geleceği için hep birlikte daha iyisini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıda, yürütülen çalışmalara ilişkin istişarede bulunuldu.

Toplantıya, İl Başkanı Adem Aldemir, il ve ilçe teşkilatlarının yönetici ve üyeleri ile İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
title
