Mersin'de Aile Sağlığı Merkezinde Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Mersin'de hamile eşinin muayenesi için gittikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) doktor ve hemşireyi darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Toroslar ilçesinde 20 Eylül'de Yalınayak ASM'ye giden Süleyman K, sağlık personelinin uyarısına rağmen eşinin muayene edildiği gebe izleme odasına girdi.

İddiaya göre odadan çıkmamakta direnen zanlı, tartıştığı hemşire Ayşegül Yasemin Bayram'ın boğazını sıktı, araya girmeye çalışan aile hekimi Bayram Yılmaz'ı da darbetti.

"Beyaz kod" verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, hasta yakınını gözaltına aldı.

Darp raporu alan doktor ve hemşire, Süleyman K'den şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık çalışanlarından protesto

Yalınayak ASM önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı protesto etti.

Grup adına konuşan uzman doktor Çağlar Özen, güvenli ortamlarda çalışmak istediklerini belirterek, "Yaşadığımız üzüntü ve travma çok büyük. Hepimize geçmiş olsun. Bizler toplum sağlığı ve kendimiz için dayanışma içinde mücadeleye devam edeceğiz." dedi.