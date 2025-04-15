Mersin'de Ahır Yangını: 21 Hayvan Telef Oldu
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangında 20 küçükbaş hayvan ve 1 eşek telef oldu. Yangın, Şeyhömer Mahallesi'ndeki bir ahırlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ahırda çıkan yangında 21 hayvan telef oldu.
Şeyhömer Mahallesi'nde M.A.Ö'nün evinin önündeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırdaki 20 küçükbaş ve 1 eşek telef oldu.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel