Haberler

Mersin'de Ağızlıksız Gezdirilen Köpek İki Kişiyi Yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir köpek, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilirken saldırarak bir kadını ve bir motokuryeyi yaraladı. Olay sırasında bir motokuryenin kaskındaki kamera tarafından anlar kaydedildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı kadın ve motokurye yaralandı.

Akbelen Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sahibinin ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpek, yolda yürüyen Ş.A'ya saldırdı. Bacağından ve karnından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından köpekten uzaklaştırıldı.

Yoldan geçerken olayı görüp duran bir motokurye de köpeğin saldırması sonucu yere düştü. Kendisini ısıran köpeği uzaklaştırmak için çaba gösteren yaralı kurye, güçlükle kurtarıldı.

Yaralanan Ş.A. ve motokurye, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, köpeğin saldırdığı motokuryenin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.