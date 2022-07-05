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Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mezitli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Mezitli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki ev ve bahçelere sıçramadan söndürüldü.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mezitli Mersin Güncel Haberler

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