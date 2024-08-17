Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mollaömerli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, su tankı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.