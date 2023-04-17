Mersin'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mehmet F. K. yönetimindeki 07 BCL 921 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikten sonra Mehmet F.K'yi araçtan çıkarttı.
Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel