Mersin'de adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, yaralama nedeniyle aralarındaki dava süren iki grup, adliye otoparkında karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, silah da kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı, adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel