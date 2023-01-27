Mersin'de adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Mersin'in Erdemli ilçesinde adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde adliye otoparkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, yaralama nedeniyle aralarındaki dava süren iki grup, adliye otoparkında karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silah da kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı, adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Mersin Güncel Haberler

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