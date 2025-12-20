Haberler

Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 71 araç için 657 bin 957 lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, abartı egzoz tespit edilen 71 araç sürücüsüne toplamda 657 bin 957 lira ceza kesildi. Denetimler, çevre gürültüsünü önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüldü.

Mersin'de, "abartı egzoz" tespit edilen 71 aracın sürücüsüne 657 bin 957 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 37'si motosiklet olmak üzere 71 araçta "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz bulunduğu tespit edildi.

Mevzuata aykırı teknik değişikte bulunup çevredekileri rahatsız edici gürültü yapan araçlar trafikten menedilirken sürücülere toplam 657 bin 957 lira ceza uygulandı.

Trafik kurallarına uymayan, çevreyi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hiçbir davranışa izin verilmeyeceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe oturdu
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Oğlunun gözü önünde amcasının kızları tarafından darbedildi

Kuzen dehşeti! Amcasının kızları tekme ve yumruklarla saldırdı
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj

Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj
Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci yeniden adliyede
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
title