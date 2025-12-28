Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 44 araç trafikten menedildi, sürücülere 407 bin 748 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 20-28 Aralık'ta kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Uygulamada, 20 motosiklet ve 24 otomobilde "abartı egzoz" tespit edildi.

Araçları trafikten meneden ekipler, sürücülere de toplam 407 bin 748 lira ceza uyguladı.

Drift atan sürücüye 67 bin 236 lira ceza

Öte yandan, Erdemli ilçesinde drift attığı anlar sosyal medyada paylaşılan otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.

Sürücüye 67 bin 236 lira ceza uygulayan ekipler, ruhsat sahibine de 21 bin 837 lira ceza kesti.

Otomobil trafikten menedildi.