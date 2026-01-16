Haberler

Mersin'de "abartı egzoz" denetiminde 48 araç trafikten men edildi

Mersin'de yapılan denetimlerde aşırı ses çıkaran 'abartı egzoz' kullanan 48 araç trafikten men edildi ve sürücülere toplam 558 bin 192 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz kullanılan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 24 motosiklet ve 24 otomobilde "abartı egzoz" tespit edildi.

Araçları trafikten men eden ekipler, sürücülere toplam 558 bin 192 lira ceza kesti.

Ekipler, otomobiliyle yaptığı drift anını sosyal medyadan paylaşan bir sürücüye de 58 bin 217 lira ceza verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
Haberler.com
