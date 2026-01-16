Mersin'de "abartı egzoz" denetiminde 48 araç trafikten men edildi

Mersin'de "abartı egzoz" tespit edilen 48 araç trafikten men edildi, sürücülere toplam 558 bin 192 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "abartı" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz kullanılan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 24 motosiklet ve 24 otomobilde "abartı egzoz" tespit edildi.

Araçları trafikten men eden ekipler, sürücülere toplam 558 bin 192 lira ceza kesti.

Ekipler, otomobiliyle yaptığı drift anını sosyal medyadan paylaşan bir sürücüye de 58 bin 217 lira ceza verdi.