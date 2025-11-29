Mersin'de Abartı Egzoz Denetiminde 463 Bin Lira Ceza

Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı "abartı egzoz" denetimlerinde 463 bin 350 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

Uygulamada, 24'ü motosiklet olmak üzere 50 araçta "abartı egzoz" takılı olduğu belirlendi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 463 bin 350 lira ceza kesildi.