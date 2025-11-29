Mersin'de Abartı Egzoz Denetiminde 463 Bin Lira Ceza
Mersin'de polis ekipleri, abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik denetimlerde toplamda 463 bin 350 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.
Uygulamada, 24'ü motosiklet olmak üzere 50 araçta "abartı egzoz" takılı olduğu belirlendi.
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu gereğince 463 bin 350 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel