Mersin'de Abart Egzoz Denetimi: 50 Sürücüye 463 Bin Lira Ceza
Mersin'de yapılan denetimlerde abart egzoz kullanan 50 sürücüye toplamda 463 bin 350 lira ceza kesildi. Trafik ekipleri, denetimlerde 24 motosiklet dahil toplam 50 araçta abartılı egzoz tespit etti.
MERSİN'de gerçekleştirilen 'abart egzoz' denetimlerinde 50 sürücüye 463 bin 350 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartılı egzoz kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, 24'ü motosiklet 50 araçta abart egzoz takılı olduğu belirlendi. Sürücülere ilgili Karayolları Trafik Kanunu gereğince 463 bin 350 lira ceza uygulandı.
Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel