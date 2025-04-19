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Mersin'de 93 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Erdemli ilçesinde yapılan bir operasyonda durdurulan otomobilde 93 litre kaçak içki bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilde 93 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede kaçak içki satışı yaptığı belirlenen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelinin otomobilini durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 93 litre kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA / Güncel
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