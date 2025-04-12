Mersin'de 9 Yaşındaki Çocuğa Polislerden Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Mersin'in Toroslar ilçesinde 9 yaşına giren çocuk için emniyet mensuplarınca sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan Hüsne Tunay, polis olmak isteyen torunu Bahri Bolat'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Tunay, doğum günü kutlamasında polislerin de yer alması için talepte bulundu.

Talebin iletildiği İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, aileyi ziyaret etti.

Ekipler, evin önünde düzenledikleri kutlamada polis üniforması giydirilen çocukla pasta kesti.

Arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlenen Bolat'a çeşitli hediyeler verildi.

"Benim için güzel sürpriz oldu"

Bahri Bolat, AA muhabirine, etkinlikte keyifli anlar yaşadığını söyledi.

Polis olmak için çalışacağını dile getiren Bolat, "Benim için güzel sürpriz oldu. Arkadaşlarımla eğlenip coştuk, çok mutlu oldum. Polis ağabeylerime ve ablalarıma teşekkür ederim." dedi.

Anne Bilge Bolat da 4 yıl önce eşini trafik kazasında kaybettiğini belirterek, "Oğlumu sevindirip bizi yalnız bırakmadıkları ve babasını aratmadıkları için çok mutlu olduk." diye konuştu.

Anneanne Hüsne Tunay da kutlamadan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.